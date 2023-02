NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Freitagmittag mit Abschlägen

Die NVIDIA-Aktie musste um 12:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 202,90 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 202,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 202,25 EUR. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.268 Stück gehandelt.

Am 29.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 262,35 EUR an. Gewinne von 22,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 112,32 EUR am 13.10.2022. Mit Abgaben von 80,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 205,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 17.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 USD gegenüber 1,17 USD im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,50 Prozent auf 5.931,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.103,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.02.2023 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 3,27 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie deutlich höher: Bank of America optimistisch für NVIDIA

McKinsey-Analysten: Metaverse soll bis 2030 bis zu 5 Billionen US-Dollar schwer sein

Erste Schätzungen: NVIDIA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com