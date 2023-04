NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von NVIDIA

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 244,05 EUR

Um 16:08 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 267,04 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 264,36 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 265,71 USD. Bisher wurden heute 6.419.961 NVIDIA-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,00 USD. Dieser Kurs wurde am 05.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 108,13 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 146,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 296,67 USD.

Die Zahlen des am 31.01.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 22.02.2023. Das EPS belief sich auf 0,88 USD gegenüber 1,32 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6.051,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.643,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.05.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 22.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2024 4,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

