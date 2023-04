NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag behauptet

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 243,90 EUR

Zum Vortag unverändert notierte die NVIDIA-Aktie um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel bei 243,25 EUR. Die NVIDIA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 244,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 242,05 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 243,15 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.882 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 257,95 EUR erreichte der Titel am 04.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 5,70 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 112,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 116,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 296,67 USD je NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA ließ sich am 22.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,32 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 6.051,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.643,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 20,83 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.05.2023 erwartet. NVIDIA dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 22.05.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,49 USD fest.

Redaktion finanzen.net

