NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 869,42 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 869,42 USD. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 868,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 883,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.151.391 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 973,85 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 10,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 262,25 USD. Dieser Wert wurde am 26.04.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 69,84 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,169 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 797,50 USD.

Am 21.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 265,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.103,00 USD im Vergleich zu 6.051,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte NVIDIA am 22.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 21.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 25,14 USD fest.

