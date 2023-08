NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Donnerstagvormittag stärker

So entwickelt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die NVIDIA-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 402,00 EUR zu.

Das Papier von NVIDIA legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 402,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 402,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 401,00 EUR. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.164 Stück gehandelt.

Am 27.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 430,90 EUR. 7,19 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 112,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 72,11 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 455,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 25.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7.192,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.288,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte NVIDIA am 23.08.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 8,13 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

