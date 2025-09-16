NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 171,36 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,0 Prozent auf 171,36 USD. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 170,10 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 172,55 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 7.531.318 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 184,46 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 86,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 97,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,040 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,030 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 200,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 27.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 46,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 25.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 4,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

