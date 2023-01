NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die NVIDIA-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 163,34 EUR. Bei 164,66 EUR markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der NVIDIA-Aktie ging bis auf 163,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 164,32 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 281 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 262,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,66 Prozent. Bei 113,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 44,52 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 205,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,58 USD gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,50 Prozent auf 5.931,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.103,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte NVIDIA am 22.02.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 15.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2023 3,27 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

