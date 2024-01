NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Donnerstagnachmittag im Plus

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 570,84 USD.

Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 570,84 USD. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 575,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 572,61 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 11.043.565 NVIDIA-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 575,20 USD. Dieser Kurs wurde am 18.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,76 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 20.01.2023 auf bis zu 167,31 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 565,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.10.2023 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 21.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 18.120,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.931,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte NVIDIA am 21.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von NVIDIA.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 12,30 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 3 Jahren eingefahren

Handel in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt