NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Donnerstagvormittag stärker

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages.

Um 09:21 Uhr sprang die NVIDIA-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 522,00 EUR zu. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 522,30 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 520,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.796 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (522,40 EUR) erklomm das Papier am 16.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,08 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,78 EUR. Dieser Wert wurde am 19.01.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 70,35 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 565,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 21.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 18.120,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 205,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.931,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 13.02.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,30 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

