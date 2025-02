NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 141,40 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 15:53 Uhr 1,8 Prozent. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 143,44 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 141,26 USD. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.185.911 Stück gehandelt.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,13 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 8,30 Prozent wieder erreichen. Am 22.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 53,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2024 mit 0,020 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,065 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 416,25 USD.

NVIDIA ließ sich am 20.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,37 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 35,08 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,95 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Stratege: DeepSeek-Schock bei Aktien von NVIDIA, Meta & Co. noch nicht vollständig eingepreist

Tech-Bilanzen im Fokus: Werden die NVIDIA-Ergebnisse zukunftsweisend für KI-Aktien sein?

Mag-7-Aktien im Fokus: Das sagt Oppenheimer von Goldman Sachs zum DeepSeek-Crash