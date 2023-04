NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA zeigt sich am Nachmittag fester

Seit der Veröffentlichung im November 2022 ist ChatGPT in aller Munde. Als ein großer Schritt in der Implementierung der Künstlichen Intelligenz (KI) im Berufs- und Alltagsleben wird der Dienst gefeiert. Nun veröffentlichte ChatGPT neue Plugins, die von Experten als große Bedrohung für Google angesehen werden. Wie kommen Technik-Kenner zu so einer Einschätzung?