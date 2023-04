NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag im Plus

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 249,65 EUR

Die Aktie legte um 09:19 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 248,95 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 249,80 EUR. Mit einem Wert von 249,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 8.245 NVIDIA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 257,95 EUR. Gewinne von 3,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 112,10 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 122,08 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 296,67 USD.

Am 22.02.2023 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 1,32 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 6.051,00 USD in den Büchern – ein Minus von 20,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 7.643,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 24.05.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. NVIDIA dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 22.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,49 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

