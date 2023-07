NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagnachmittag billiger

Aktienentwicklung

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 461,59 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 461,59 USD. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 457,34 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 467,00 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.246.446 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.07.2023 markierte das Papier bei 480,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 108,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 76,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 444,17 USD.

Am 24.05.2023 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 7.192,00 USD, gegenüber 8.288,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,22 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 16.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 15.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

