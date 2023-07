NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA legt am Dienstagvormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NVIDIA zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 414,20 EUR zu.

Um 09:21 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 414,20 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 414,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 413,65 EUR. Bisher wurden heute 3.221 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 14.07.2023 markierte das Papier bei 427,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 3,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 112,10 EUR am 14.10.2022. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 72,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 444,17 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.04.2023 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 24.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.192,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8.288,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 16.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 15.08.2024.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,89 USD je Aktie.

