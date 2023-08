NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Aktienentwicklung

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 418,13 USD.

Um 16:08 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 3,5 Prozent auf 418,13 USD ab. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 416,60 USD nach. Bei 426,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden heute 12.582.430 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (480,40 USD) erklomm das Papier am 15.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 74,14 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 455,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 25.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 USD gegenüber 1,36 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,22 Prozent auf 7.192,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8.288,00 USD gelegen.

Voraussichtlich am 23.08.2023 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 8,15 USD je Aktie aus.

