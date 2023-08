NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Freitagvormittag verlustreich

Aktienentwicklung

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der NVIDIA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 398,70 EUR.

Die NVIDIA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 398,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 397,50 EUR. Mit einem Wert von 397,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 2.015 Stück.

Am 27.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 430,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 112,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 455,00 USD.

NVIDIA veröffentlichte am 25.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 7.192,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 13,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.288,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 23.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 8,15 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

