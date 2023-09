NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gibt am Nachmittag ab

Kurs der NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 433,58 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 1,2 Prozent auf 433,58 USD. In der Spitze büßte die NVIDIA-Aktie bis auf 423,03 USD ein. Mit einem Wert von 427,35 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.804.066 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 502,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 108,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 534,29 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 23.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 13.507,00 USD gegenüber 6.704,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 21.11.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 10,63 USD im Jahr 2024 aus.

