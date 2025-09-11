NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Donnerstagnachmittag stärker

NVIDIA im Blick

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 173,78 USD zu.

Die NVIDIA-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 173,78 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 175,37 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 173,81 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 9.775.430 NVIDIA-Aktien.

Bei einem Wert von 184,46 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 6,15 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 86,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 100,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,030 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,040 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 200,00 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 27.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46,74 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 30,04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 19.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 25.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 4,52 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

