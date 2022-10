NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit Kursplus

Die NVIDIA-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 123,08 EUR. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 126,34 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.534 NVIDIA-Aktien.

Bei 307,55 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 59,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 112,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 282,50 USD je NVIDIA-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 24.08.2022. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 6.704,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 6.507,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2022 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 3,36 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

