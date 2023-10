NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von NVIDIA

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 426,84 USD ab.

Um 16:08 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 426,84 USD ab. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 423,24 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 425,52 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.919.642 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei 502,30 USD markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.10.2022 bei 116,18 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 72,78 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 537,14 USD je NVIDIA-Aktie an.

NVIDIA gewährte am 23.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 13.507,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.704,00 USD umgesetzt worden waren.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 21.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 14.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

