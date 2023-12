NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA macht am Montagmittag Boden gut

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 490,14 USD zu. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.595 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei 505,48 USD markierte der Titel am 21.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 3,13 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 138,84 USD. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 253,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 565,00 USD.

Am 21.11.2023 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 4,02 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 205,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.120,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.931,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 21.02.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 13.02.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,26 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

