NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 496,23 USD zu.

Das Papier von NVIDIA konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,5 Prozent auf 496,23 USD. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 496,92 USD. Mit einem Wert von 494,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.127.849 NVIDIA-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 505,48 USD. Dieser Kurs wurde am 21.11.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,86 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 138,84 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 72,02 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 565,00 USD.

Am 21.11.2023 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.10.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 205,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.120,00 USD im Vergleich zu 5.931,00 USD im Vorjahresquartal.

Die NVIDIA-Bilanz für Q4 2024 wird am 21.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,26 USD je NVIDIA-Aktie.

