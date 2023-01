NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 1,8 Prozent auf 157,60 EUR. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 155,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 159,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.353 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 262,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 39,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,32 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 40,31 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 205,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 16.11.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 USD, nach 1,17 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 5.931,00 USD in den Büchern – ein Minus von 16,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 7.103,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die NVIDIA-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2023 erwartet. Am 15.02.2024 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2023 3,27 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

