NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 581,91 USD.

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 581,91 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 221.483 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2024 bei 576,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.01.2023 auf bis zu 167,31 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 71,25 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 565,00 USD.

Am 21.11.2023 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 0,58 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 18.120,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.931,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 12,30 USD im Jahr 2024 aus.

