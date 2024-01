NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA steigt am Freitagvormittag

NVIDIA im Blick

Die Aktie von NVIDIA zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 531,70 EUR zu.

Das Papier von NVIDIA konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,2 Prozent auf 531,70 EUR. Die NVIDIA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 533,00 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 529,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18.631 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei 533,00 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Bei einem Wert von 154,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 70,89 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 565,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 21.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,58 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.120,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 205,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 5.931,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.02.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 13.02.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,30 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

