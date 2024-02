NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei NVIDIA am Mittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 727,20 USD.

Das Papier von NVIDIA legte um 01:59 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,1 Prozent auf 727,20 USD. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 744,02 USD aus. Mit einem Wert von 741,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 49.532.662 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2024 auf bis zu 746,11 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 204,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 71,92 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,167 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,160 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 610,00 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 21.11.2023. Es stand ein EPS von 4,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 18.120,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 205,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.931,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte NVIDIA am 21.02.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,39 USD fest.

