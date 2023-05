NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Freitagvormittag gesucht

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 294,50 EUR

Die NVIDIA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 293,55 EUR. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 296,00 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 296,00 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 16.731 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 19.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 296,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 0,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,10 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 296,67 USD.

Am 22.02.2023 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD gegenüber 1,32 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 6.051,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 20,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.643,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.05.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 22.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,59 USD je Aktie belaufen.

