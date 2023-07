NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA wird am Nachmittag ausgebremst

NVIDIA im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,0 Prozent auf 470,28 USD.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,0 Prozent auf 470,28 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 469,14 USD. Bei 474,73 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden heute 8.450.587 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Bei 480,40 USD markierte der Titel am 15.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 108,13 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 334,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 444,17 USD.

Am 24.05.2023 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.192,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8.288,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 16.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 15.08.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 7,90 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

