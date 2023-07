NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 424,15 EUR zu.

Um 09:21 Uhr sprang die NVIDIA-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 424,15 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NVIDIA-Aktie bisher bei 424,55 EUR. Mit einem Wert von 423,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 4.089 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 427,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 73,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 444,17 USD für die NVIDIA-Aktie.

Am 24.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 1,36 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 7.192,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.288,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,22 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 15.08.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 7,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

