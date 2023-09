NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagmittag stabil

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 439,23 USD.

Die NVIDIA-Aktie wies um 12:02 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 439,23 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 16.937 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei 502,30 USD erreichte der Titel am 25.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 14,36 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 108,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 534,29 USD je NVIDIA-Aktie an.

NVIDIA ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,70 USD gegenüber 0,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 13.507,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.704,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 21.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,63 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

