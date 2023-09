NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

Kurs der NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 411,30 EUR bewegte sich die NVIDIA-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die NVIDIA-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 411,30 EUR. Die NVIDIA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 411,35 EUR. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 408,45 EUR ab. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 409,20 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2.879 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (471,95 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2023. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 12,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 112,10 EUR. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 72,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 534,29 USD je NVIDIA-Aktie an.

NVIDIA gewährte am 23.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 13.507,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 6.704,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 21.11.2023 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. NVIDIA dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,63 USD je Aktie belaufen.

