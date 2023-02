NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit Kursplus

Um 04:05 Uhr stieg die NVIDIA-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 200,50 EUR. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 202,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 200,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.203 NVIDIA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2022 bei 262,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,58 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,32 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 78,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 205,00 USD an.

NVIDIA gewährte am 17.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 1,32 USD je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 5.931,00 USD, gegenüber 7.643,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,40 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte NVIDIA am 22.02.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 3,27 USD im Jahr 2023 aus.

