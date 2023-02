NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei NVIDIA am Montagvormittag zu

Um 09:04 Uhr ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 201,00 EUR. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 201,15 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 200,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 657 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 262,35 EUR markierte der Titel am 29.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,38 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 112,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 78,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 205,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.10.2022 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 17.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,40 Prozent auf 5.931,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.643,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.02.2023 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,27 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

