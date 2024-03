NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittwochnachmittag leichter

NVIDIA im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 888,82 USD.

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 888,82 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 882,68 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 898,72 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.201.117 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 973,85 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 9,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 253,83 USD. Dieser Wert wurde am 22.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 71,44 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,178 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,160 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 680,00 USD angegeben.

NVIDIA veröffentlichte am 21.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 5,16 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 265,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.103,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.051,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte NVIDIA am 22.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 25,09 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

