NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die NVIDIA-Aktie musste um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 275,95 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 73.824 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 281,08 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 1,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,13 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 155,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 296,67 USD.

Am 22.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,88 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 6.051,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 7.643,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.05.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 22.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

