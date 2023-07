NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von NVIDIA

NVIDIA im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,0 Prozent auf 466,22 USD ab.

Um 12:03 Uhr ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 466,22 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 69.211 NVIDIA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2023 bei 480,40 USD. Gewinne von 3,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,13 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 76,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 444,17 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 24.05.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.192,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 8.288,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 16.11.2023 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 15.08.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2024 7,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

