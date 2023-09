NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA schiebt sich am Mittwochvormittag vor

So bewegt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 408,40 EUR.

Die NVIDIA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:18 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 408,40 EUR. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 408,40 EUR zu. Bei 408,25 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.149 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 471,95 EUR. Gewinne von 15,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 112,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 534,29 USD je NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 13.507,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 6.704,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 21.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 10,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

