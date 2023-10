NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 421,78 USD.

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 421,78 USD. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 424,70 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 418,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 8.625.758 NVIDIA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 502,30 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 16,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,87 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 71,82 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 537,14 USD.

NVIDIA veröffentlichte am 23.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 USD in den Büchern gestanden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.507,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 101,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.704,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 21.11.2023 dürfte die Q3 2024-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 14.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2024 10,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Bank of England äußert Bedenken hinsichtlich der möglichen Überbewertung von US-Technologieaktien

NASDAQ-Titel NVIDIA bleibt offen für Homeoffice-Arbeit - und ignoriert damit einen Trend

Dunkle Wolken ziehen auf: Analysten sehen Herausforderungen auf KI-Aktien zukommen