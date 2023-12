NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kurs der NVIDIA

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 497,16 USD.

Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 497,16 USD. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 499,98 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 496,62 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 7.206.180 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (505,48 USD) erklomm das Papier am 21.11.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 138,84 USD. Mit Abgaben von 72,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 565,00 USD.

Am 21.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 4,02 USD gegenüber 0,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 18.120,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.931,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

