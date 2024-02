NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von NVIDIA

Aktienentwicklung

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 633,40 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,4 Prozent auf 633,40 EUR. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 626,10 EUR nach. Mit einem Wert von 629,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 27.736 NVIDIA-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (693,90 EUR) erklomm das Papier am 15.02.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 9,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.02.2023 (192,02 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,160 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,167 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 610,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.10.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 21.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.120,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 205,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.931,00 USD in den Büchern standen.

Am 22.05.2024 dürfte die Q1 2025-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,39 USD je Aktie belaufen.

