NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei NVIDIA am Nachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 915,44 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 915,44 USD zu. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 926,34 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 923,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.621.470 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 973,85 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. 6,38 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.03.2023 Kursverluste bis auf 258,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 71,76 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

NVIDIA-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,160 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,178 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 680,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 21.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 265,28 Prozent auf 22.103,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.051,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.05.2024 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 21.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von NVIDIA.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 25,09 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

