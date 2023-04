NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Freitagmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 245,35 EUR

-1,07% Charts

News

Analysen

Um 12:03 Uhr ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 269,79 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 74.250 NVIDIA-Aktien.

Am 19.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 281,08 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 108,13 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 149,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 296,67 USD für die NVIDIA-Aktie.

NVIDIA ließ sich am 22.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.051,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.643,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.05.2023 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 22.05.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 4,55 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Steht die Digitalbranche vor einer Revolution? Wie ChatGPT mit neuen Plugins Google unter Druck setzt

Tesla-Chef Elon Musk gründet Firma für künstliche Intelligenz

Hot Stocks heute: Wichtige Chartmarken: DAX, S&P 500, Apple und NVIDIA

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com