NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 245,80 EUR

Die NVIDIA-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 267,96 USD abwärts. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 267,23 USD ab. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 269,37 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 6.836.585 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 281,08 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,67 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 108,13 USD. Mit einem Kursverlust von 147,81 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 296,67 USD.

NVIDIA ließ sich am 22.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,32 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.051,00 USD – eine Minderung von 20,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.643,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.05.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 22.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,55 USD je NVIDIA-Aktie.

