NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,2 Prozent auf 936,35 USD ab.

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,2 Prozent auf 936,35 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 931,94 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 935,00 USD. Bisher wurden heute 1.531.591 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 09.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 973,85 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 3,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 298,06 USD. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 68,17 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,160 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,169 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 862,14 USD an.

Am 21.02.2024 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.01.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 265,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,10 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,05 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.05.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 25,15 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

