NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittwochmittag mit kaum veränderter Tendenz

Zum Vortag unverändert notierte die NVIDIA-Aktie um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 438,05 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 71.158 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 20.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 439,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,13 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 444,17 USD.

Am 24.05.2023 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.192,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 8.288,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 16.11.2023 dürfte die Q3 2024-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 15.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 7,40 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com