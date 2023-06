NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 386,25 EUR

-2,33% Charts

News

Analysen

Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 424,66 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 423,33 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 435,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 10.766.000 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 20.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 439,90 USD. 3,59 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (108,13 USD). Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 292,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 444,17 USD.

Am 24.05.2023 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,09 USD gegenüber 1,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,22 Prozent auf 7.192,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 8.288,00 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 16.11.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 15.08.2024 dürfte NVIDIA die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,40 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Auf diese KI-Aktien setzt Investorenlegende Warren Buffett mit Berkshire Hathaway

KI-Boom: Wedbush Securities sieht einen Moment wie in 1995 vor dem Durchbruch des Internets

Jenseits von NASDAQ-Titel NVIDIA: Auf diese KI-Aktien setzt Cathie Woods ARK Invest

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com