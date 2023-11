NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 505,00 USD nach oben.

Um 12:03 Uhr stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 505,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 83.579 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (505,48 USD) erklomm das Papier am 20.11.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 138,84 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 72,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 560,71 USD.

NVIDIA ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 13.507,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.931,00 USD umgesetzt.

Am 21.11.2023 dürfte die Q3 2024-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

