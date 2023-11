NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit roter Tendenz

So bewegt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von NVIDIA befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,1 Prozent auf 498,48 USD ab.

Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 498,48 USD abwärts. Die NVIDIA-Aktie sank bis auf 496,75 USD. Bei 501,26 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 10.440.664 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 505,48 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,41 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,84 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 72,15 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 560,71 USD.

Am 23.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 13.507,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.931,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 127,74 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 21.11.2023 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

