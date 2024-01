NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Montagmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 598,97 USD.

Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 598,97 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 216.395 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 595,00 USD erreichte der Titel am 19.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 0,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 168,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 256,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 565,00 USD angegeben.

NVIDIA veröffentlichte am 21.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.120,00 USD – ein Plus von 205,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 5.931,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.02.2024 terminiert. Am 13.02.2025 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 12,31 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

