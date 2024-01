NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA zeigt sich am Montagvormittag freundlich

So bewegt sich NVIDIA

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 552,60 EUR.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 552,60 EUR. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 554,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 552,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 31.691 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 554,90 EUR an. 0,42 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.01.2023 (155,06 EUR). Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 256,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 565,00 USD.

Die Zahlen des am 31.10.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 21.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,58 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.120,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 205,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 5.931,00 USD eingefahren.

Am 21.02.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 13.02.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 12,31 USD je Aktie aus.

